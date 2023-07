6,4 proc. wyborców uważa Polskę 2050 za najlepszą partię dla wyborcy o poglądach wolnorynkowych.

6 proc. badanych uważa, że najlepszą partią dla wyborców o poglądach wolnorynkowych jest Nowa Lewica.



PSL, jako najlepszą partię dla wolnorynkowego wyborcy, wskazało 2 proc. ankietowanych.

2,9 proc. badanych uważa, że najlepszym wyborem dla wyborców wolnorynkowych jest inna partia, nie wskazana w badaniu.

29,7 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.



- Odsetek osób uważających, że to Koalicja Obywatelska posiada program w największym stopniu odpowiadający wyborcom o wolnorynkowych poglądach wzrasta wraz z wiekiem badanych (11% - osoby do 24 roku życia, 33% osób, które skończyły 50 lat). Koalicję Obywatelską wskazuje blisko co trzecia osoba (31%) o dochodach wynoszących od 3001 zł do 4000 zł netto. Biorąc pod uwagę wykształcenie, Koalicję Obywatelską za najlepszy wybór dla osób o wolnorynkowych przekonaniach najczęściej uważają badani posiadający wyższe wykształcenie (29%). Z uwagi na klasę miejscowości są to najczęściej osoby z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (29%). Warto zwrócić uwagę na fakt, że im młodsza grupa badanych, tym większa jest grupa osób, które nie mają zdania: w grupie poniżej 24 lat to aż 50%, w kontraście do 22% dla grupy powyżej 50 lat - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.