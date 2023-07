Były polityk Porozumienia w PSL? "Nie chcę zepsuć niespodzianki"

Dopytywany, czy w kontekście jego słów należy spodziewać się dziś nowych faktów politycznych były rzecznik koła parlamentarnego Porozumienia odpowiedział, że "może tak się stać". - Za niewiele ponad dwie godziny będzie wszystko jasne - powiedział.

Poparcie dla Konfederacji. Jan Strzeżek komentuje

Michał Kolanko pytał też Jana Strzeżka, czy ten widzi siebie i swoje środowisko jako kontrę do Konfederacji. Strzeżek ocenił, że to, iż Konfederacja od kilku miesięcy ma "wiatr w żaglach" to "duża nauczka dla opozycji".

- Trzeba znacznie mocniej kłaść nacisk na aspekty dotyczące wolności gospodarczej, dotyczące niskich podatków. Nie może być tak, że jedyną dużą siłą, która mówi w tak klarowny sposób o gospodarce, jest Konfederacja - powiedział.