Europoseł PSL Adam Jarubas: Nie poparliśmy rezolucji PE ws. Polski, nie jesteśmy przeciw Polakom

Dlaczego PSL nie poparł rezolucji PE ws. Polski?

Następnie Jarubas był pytany o wstrzymanie się europosłów PSL od głosowania nad rezolucją ws. Polski w PE, w której europarlamentarzyści wyrażają zaniepokojenie zmianami w Kodeksie wyborczym, ustawą "lex Tusk" i wzywają do wysłania do Polski pełnej misji obserwacyjnej OBWE w czasie wyborów parlamentarnych.

Czytaj więcej Polityka Kosiniak-Kamysz o rezolucji ws. Polski: Parlament Europejski jest nieudolny My musimy przypilnować wyborów tutaj w Polsce, nikt za nas tych wyborów nie wygra - mówił w rozmowie z TVN24 prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Europoseł PSL odparł, że kwestia praworządności niepokoi PSL o czym politycy tej partii "wielokrotnie mówili".

- Skutkiem łamania praworządności jest choćby to, że nie mamy dziś środków z KPO, pod znakiem zapytania są środki z Funduszu Spójności. Natomiast jeśli chodzi o to głosowanie, konsekwentnie jako ludowcy w tych głosowaniach (nie głosujemy - red.), w których nie chodzi tylko o wezwanie, by rząd przestał łamać europejskie wartości... tam był również zapis, że KE będzie mogła zastosować wszelkie możliwe środki, łącznie z zawieszaniem pieniędzy dla Polski. My jesteśmy przeciwko praktykom polskiego rządu, a nie przeciwko Polakom - wyjaśnił.



Czy oznacza to, że PSL zgadza się z opinią polityków PiS, którzy przekonują, że rezolucja miała charakter antypolski?



- Nie, ona piętnowała fatalne praktyki rządu. Uznaliśmy, że nie weźmiemy udziału w tym głosowaniu. To oczywiście nie zmienia naszej krytycznej oceny sytuacji tego, co robi rząd PiS-u w relacjach z UE. Samo to, że zablokowane jest 700 mld zł to znacząco wpływa, np. na rentowność obligacji - wyjaśnił.