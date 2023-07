- Jestem za tym, jeżeli Roman Giertych ma chęć wrócić do polskiej polityki, to taką szansę powinien otrzymać, ale wielkie nazwiska, jaka pana Petru czy mecenasa Giertycha, niezależnie od kontrowersji związanych z jego poprzednią działalnością, w tej chwili prezentuje linię absolutnie prodemokratyczną, to mają się sprawdzić w okręgach trudniejszych, bo tam gdzie zwykle przegrywamy. Jeżeli są naprawdę znaczącymi politykami, to powinni się tam sprawdzić. O ile wiem, pan Petru taką propozycję zaakceptował. Jak to jest w odniesieniu do mecenasa Giertycha, po prostu nie wiem – powiedział marszałek Senatu z PO Tomasz Grodzki w „Kropce nad i” w TVN24.

Informacje potwierdzają inni politycy. – Jeśli Roman Giertych miałby kandydować do Senatu jako przedstawiciel paktu, powinien powalczyć z trudniejszego okręgu, w którym mandat opozycji nie jest pewny – mówi nam Tomasz Siemoniak.

Z naszych informacji wynika, że Giertych wystartuje więc do Senatu jako reprezentant paktu senackiego zgłoszony przez Polskę 2050 albo jako kandydat niezależny. Tylko wtedy opozycja w ramach paktu musiałaby nie wystawiać swojego kandydata lub wysunąć polityka o małym poparciu. A ten scenariusz już jakiś czas temu upadł.

Jest też inny problem z Romanem Giertychem. Mecenas od ponad roku mieszka we Włoszech, obawiając się represji prokuratury Zbigniewa Ziobry, i na czas kampanii wyborczej nie wróciłby do Polski. A to oznacza, że adwokat prowadziłby kampanię wyborczą zdalnie, spod Rzymu. Mimo że Giertych zorganizował akcję „Sieć na wybory”, która prężnie działa w mediach społecznościowych, to nieobecność w kraju i okręgu, z którego by kandydował, osłabiłaby jego szansę w walce o mandat senatora.