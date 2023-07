Maranowski: PiS gra na temacie uchodźców i jednocześnie wielu z nich przyjmuje

- Zyskać może Konfederacja, która jest bardzo anty-uchodźcza i PiS, który z jednej strony nie chce przyjmować uchodźców i mechanizmu relokacji, ale z drugiej strony potrzebuje migrantów ekonomicznych, bo mamy braki na rynku pracy. PiS jest w paradoksalnej sytuacji, bo chce grać na niechęci do uchodźców, a z drugiej strony za ich kadencji przyjęto ich bardzo dużo. To sprawia, że PiS jest w potrzasku, co wykorzystuje Konfederacja i KO - zaznaczył Maranowski.

Zdaniem socjologa, "polskie społeczeństwo jest spolaryzowane przede wszystkim w wyniku działań polityków".

- Strategia Jarosława Kaczyńskiego, która polega na dzieleniu Polaków często się sprawdza. Jest to dobra strategia na pozyskiwanie nowych wyborców i betonowanie własnego elektoratu. Jest to mechanizm motywowania swoich wyborców do coraz większej aktywności. Podział w polskim społeczeństwie istnieje, ale głównie ideologiczny - uważa naukowiec.