Barbara Nowacka zapowiada, że KO stworzy własny system liczenia głosów w czasie wyborów

Nowacka była pytana o akcję "pilnowania wyborów" organizowaną przez KO. Za akcję odpowiedzialny jest poseł Sławomir Nitras.



Koalicja Obywatelska chce, aby 60 tys. osób pilnowało wyborów

- Chciałabym wszystkich namówić do tego, aby poświęcili niedzielę i popilnowali z nami wyborów. Wygląda na to, że władza nie cofnie się przed niczym. Ten numer z referendum może otwierać różne przestrzenie do manipulacji i nadużyć, również tych formalnych - mówiła Nowacka.

Czytaj więcej Polityka Nitras chce namawiać Polaków, by pilnowali wyborów Poseł Sławomir Nitras powiedział w rozmowie z RMF FM, że KO ”planuje kampanię namawiającą, proszącą polskich obywateli, żeby pilnowali wyborów, uczciwej procedury”.

- Ponad 26 tys. osób zgłosiło się do nas, do Koalicji Obywatelskiej, do współpracy z nami - dodała.

- My, jako Koalicja Obywatelska, jako jedyni mamy ambicje, by w każdej komisji wyborczej była osoba z nami związana - stwierdziła.