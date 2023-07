Afera fakturowa w KOD. Sąd skazał Mateusza Kijowskiego

Sprawa dotyczy poświadczenia nieprawdy w siedmiu fakturach za obsługę informatyczną Komitetu Obrony Demokracji.

Reklama

Sąd Rejonowy w Pruszkowie uznał Mateusza Kijowskiego za winnego poświadczenia nieprawdy w siedmiu fakturach.

Były lider KOD został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata i grzywnę w wysokości 4 tys. zł.

Wyrok nie jest prawomocny.

To, że KOD płacił swojemu byłemu szefowi za usługi informatyczne, ujawniły „Rzeczpospolita" i Onet.pl. Prokuratura ustaliła, że usługi nie zostały wykonane. Postawiła Kijowskiemu i byłemu skarbnikowi stowarzyszenia KOD Piotrowi C. zarzuty poświadczenia nieprawdy w fakturach, przywłaszczenia 121 tys. zł i próby przywłaszczenia kolejnych 15 tys. Groziło za to do ośmiu lat pozbawienia wolności.