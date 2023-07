Kto jest największym sojusznikiem Polski? Rzecznik rządu, Piotr Müller, odpowiada

Pytanie o reparacje w referendum ws. relokacji uchodźców?

Rzecznik był też pytany o to czy w planowanym przez PiS referendum ws. relokacji uchodźców padnie pytanie również o reparacje wobec Niemiec. Wcześniej wicemarszałek Sejmu, Ryszard Terlecki mówił, że decyzja na temat liczby pytań w referendum nie została jeszcze podjęta i nie wykluczał, że może się pojawić wśród nich decyzja o reparacje od Niemiec.



Müller podkreślił jednak, że na razie jest "kierunkowa decyzja" ws. pytania w referendum o relokację uchodźców w UE. Dodał, że jeśli zapadnie decyzja, by w referendum zapytać również o coś innego, wówczas on takie informacje przekaże.

Temat reparacji jest bardzo ważny i my go podnosimy w dokumentach rządowych i w działaniach dyplomatycznych Piotr Müller, rzecznik rządu

- Na ten moment jest decyzja o pytaniu o przymusowej relokacji. Co do innych pytań, to nie chciałbym dywagować, czy w ogóle się pojawią. Co do ewentualnych innych rozważań takich decyzji nie ma jeszcze podjętych - mówił.



- Choć oczywiście temat reparacji jest bardzo ważny i my go podnosimy w dokumentach rządowych i w działaniach dyplomatycznych - dodał wskazując na "dużą aktywność" Arkadiusza Mularczyka w tym zakresie.

Rząd nie obawia się odwołania przez Sejm ministra obrony Mariusza Błaszczaka

Rzecznik był też pytany o wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra obrony, Mariusza Błaszczaka, który ma być głosowany w piątek.