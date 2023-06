W piątek funkcjonariusze ABW w śledztwie Lubelskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, które dotyczy siatki szpiegowskiej współpracującej z rosyjskimi służbami specjalnymi, zatrzymali Rosjanina. Wpadł na Śląsku, jest już 14 podejrzanym w tej sprawie.

"Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej" - poinformowała Prokuratura Krajowa. Jak zaznaczono, zarzucane podejrzanemu czyny są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Z ustaleń śledczych wynika, że Rosjanin jest zawodowym sportowcem I ligowego klubu hokejowego.

Do sprawy zatrzymania odniósł się w rozmowie z radiową „Trójką” wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Wąsik: Polski kontrwywiad ma sporo sukcesów w walce z siatkami szpiegowskimi

Jak zaznaczył Wąsik, zatrzymany szpieg swoją uwagę kierował przede wszystkim na infrastrukturę kolejową, ale nie tylko. - Zatrzymana osoba była sportowcem i działała jako szpieg. Wykorzystywał to, że ma prawo pobytu i pracy w Polsce do tego, żeby wykonywać pewne działania dla rosyjskiego wywiadu. Został zatrzymany parę dni temu i trafił do aresztu - powiedział. - To kolejna osoba z siatki, którą rozpracowuje ABW. Tę grupę bardzo interesowała polska infrastruktura, w tym kolejowa, ale nie tylko - dodał.