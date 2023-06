Aleksander Łukaszenko: Nasza ojczyzna leży od Brześcia do Władywostoku

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Dmitrij Pieskow: Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn wyjedzie na Białoruś Jewgienij Prigożyn i jego najemnicy nie będą ścigani za próbę buntu. Lider Grupy Wagnera przeniesie się na Białoruś - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow cytowany przez TASS.

Stwierdził, że „od 30 lat przygotowuje się do wojny” i dlatego, jak przekonywał, Białorusini „żyją pod pokojowym niebem”. Służba prasowa Łukaszenki podaje, że dyktator szczegółowo zrelacjonował we wtorek przebieg swoich rozmów z Putinem i z szefem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem. Zapowiedziano też, że niebawem Mińsk ujawni te informacje.

We wtorek z relacji niezależnych białoruskich mediów wynikało, że samolot Prigożyna wylądował na podmińskim wojskowym lotnisku w Maczuliszczach. W swoim przemówieniu w poniedziałek wieczorem Władimir Putin zaproponował, by najemnicy Prigożyna dołączyli do szeregów armii rosyjskiej, albo przeprowadzili się na Białoruś. Prigożyn również opublikował oświadczenie, z którego wynika, że Łukaszenka zaproponował mu zalegalizowanie jego firmy najemników.