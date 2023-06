Ukraiński ekspert: Bunt Prigożyna to dobrze zaplanowana akcja FSB

Dlaczego dowódca 25 tysięcy najemników nagle zatrzymał ich zwycięski marsz na Moskwę i sam oddał inicjatywę w ręce Kremla? To niezrozumiałe zachowanie, można tłumaczyć tylko w jeden sposób: od początku do końca była to akcja rosyjskich służb specjalnych.