Kosowo zostanie obłożone sankcjami przez Zachód? W bałkańskim kotle znów wrze

Podjudzeni Serbowie i albański pokaz siły

Sytuacja w północnej części Kosowa, a konkretnie w czterech miastach, gdzie dominuje ludność serbska, pogarszała się od miesięcy, w związku z czym UE zaangażowała się w dialog między Prisztiną i Belgradem. Niemcy i Francja w marcu doprowadziły do porozumienia między bałkańskimi sąsiadami, ale strona serbska od razu zapowiedziała, że nie będzie go respektować. Do przesilenia doszło kilka tygodni temu. Najpierw Serbowie, podjudzani przez Belgrad, zbojkotowali lokalne wybory.

W wyniku tego na burmistrzów wybrano etnicznych Albańczyków, przy frekwencji wynoszącej ok. 1,5 proc. Potem, przy pełnym wsparciu rządu, burmistrzowie wkroczyli do ratuszy, a premier Kurti argumentował, że ich władza jest całkowicie legalna. Temu towarzyszył pokaz siły – Prisztina wysłała do zdominowanego przez Serbów regionu formacje paramilitarne. To wystarczyło do wybuchu niezadowolenia w postaci serbskich demonstracji.

Sytuacja uległa gwałtownemu pogorszeniu i Serbowie zaatakowali siły stabilizujące KFOR, które miały rozdzielać zwaśnione strony. Kilkudziesięciu żołnierzy zostało rannych, a NATO zdecydowało o wzmocnieniu obecności, wysyłając około 500 tureckich żołnierzy. Na razie nie widać uspokojenia sytuacji, wręcz przeciwnie: Serbowie aresztowali trzech kosowskich żołnierzy. Belgrad twierdzi, że przekroczyli granicę, Prisztina – że to Serbowie porwali ich z terenu Kosowa. – Poczekajmy, aż NATO powie nam, co się stało i gdzie to się stało. Nie chcemy podejmować decyzji, nie znając wszystkich faktów – powiedział Lajcak.

Europejskie wartości

Zdaniem niektórych obserwatorów zamieszki sprowokował Belgrad. – Co robią autokraci, gdy znajdują się pod presją w kraju? Szukają sposobów i środków, aby odwrócić uwagę od problemów w domu – oświadczyła Viola von Cramon, niemiecka eurodeputowana Zielonych.

Inni wskazują, że prezydent Alexander Vucic to serbski nacjonalista, który wprowadził autorytarne rządy i neguje zbrodnie popełnione na albańskich Kosowianach w czasie wojny na Bałkanach. Nie podziela europejskich wartości i nie przyłączył się do sankcji przeciw Rosji. Ewidentnie działał w złej wierze, namawiając Serbów z Kosowa do bojkotu wyborów.