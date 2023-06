Relokacja migrantów w UE. Jarosław Kaczyński chce referendum. "Zorganizujemy je"

Polska i Węgry głosowały przeciwko tzw. paktowi migracyjnego, który został przyjęty większością kwalifikowaną. Pakt przewiduje mechanizm tzw. obowiązkowej solidarności.

Jarosław Kaczyński zapowiada referendum

Przemawiając w Sejmie Jarosław Kaczyński mówił w czwartek, że sprawa to część sporu, który określi przyszłość Unii Europejskiej i Polski. Były premier ocenił, że decyzja UE jest sprzeczna z traktatami.

Prezes PiS podkreślił, że tło sprawy stanowi to, działo się w Polsce po wybuchu wojny na Ukrainie. - Przyjęliśmy wtedy kilka milionów uchodźców, tak na stałe to ok. 1,5-2 mln - powiedział. Na uwagę z sali, że "milion dwieście" tysięcy odparł, że "wszystko jedno". - Nie spierajmy się w tej chwili o fakty - zaapelował.

- Gdyby to pomnożyć przez 22 tys. euro, to będzie to suma miedzy dwadzieścia kilka a trzydzieści miliardów euro. A jeżeli chodzi o pomoc, jaką otrzymaliśmy, to jest przy bardzo dobrym liczeniu 100 euro na jednego mieszkańca. To jest kpina z Polski, to jest dyskryminacja wyjątkowo bezczelna - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Dlatego my się na to nie zgodzimy i na to nie zgadza się także naród polski i to musi być przedmiotem referendum. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum i my to referendum zorganizujemy - oświadczył prezes PiS.

Mechanizm relokacji migrantów. Projekt uchwały posłów PiS

Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt uchwały w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów.