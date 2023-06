"Lex Tusk". Nowelizacja w Sejmie. Co zrobi PiS? Jest decyzja

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek 29 maja poinformował, że podpisuje ustawę o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 oraz że skieruje ją w tzw. trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa weszła w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw, która miała miejsce 30 maja. Od 1 czerwca ustawa obowiązuje.

"Lex Tusk": Prezydent zgłasza projekt nowelizacji ustawy

Po czterech dniach od ogłoszenia swej decyzji w sprawie podpisania ustawy prezydent oświadczył, że w związku z kontrowersjami wokół przepisów zdecydował się złożyć w Sejmie projekt nowelizacji ustawy. Ocenił przy tym, że powołanie komisji jest potrzebne.

We wtorek 13 czerwca o godz. 18:00 w Sejmie ma rozpocząć się pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta projektu nowelizacji. Przewidziano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół.

Czy we wtorek skład komisji ds. badania wpływów rosyjskich zostanie wybrany przez Sejm? - Z uwagi na to, że nowelizacja prezydenta Andrzeja Dudy ma wpływ na to, jak ta komisja będzie funkcjonowała, ma wpływ również na to, kto do tej komisji może być powołany, wobec tego zdecydowaliśmy się, iż na razie rozpatrzymy nowelizację prezydenta Andrzeja Dudy i potem, kiedy ona zostanie przyjęta, wdrożona, wówczas przystąpimy do wyboru członków tej komisji - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik PiS Rafał Bochenek.