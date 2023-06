Andrzej Duda mówił, że w komisji powinni zasiadać eksperci. - Uważam, że w tej komisji nie powinno być członków parlamentu. To też wyjaśni kwestię wielu dyskusji i dywagacji - ocenił.



Duda odniósł się też do skierowania ustawy do TK w ramach kontroli następczej. - Poprzez konflikty, które są w Trybunale, jest to sytuacja dla mnie gorsząca, bulwersująca mnie, a przede wszystkim bardzo szkodliwa państwowo - mówił nawiązując do paraliżu prac Trybunału w związku z konfliktem wewnętrznym.

Prezydent przygotował nowelizację "lex Tusk"

- Nie ukrywam, że zbulwersowany zarzutami, które są ewidentnie nacechowane złą wolą, postanowiłem zrobić krok, który będzie swoistym sprawdzam. I to zarówno z obozu rządzącego, jak i z opozycji. Przygotowałem nowelizację ustawy, cały szereg przepisów, które w tej ustawie regulują dodatkowo, albo zmieniają te postanowienia, które wzbudzają największe kontrowersje - oświadczył w piątek prezydent.

- Ta nowelizacja zostanie przeze mnie złożona dzisiaj - dodał. - W mojej propozycji będzie wyraźnie zapisane, ze ani posłowie, ani senatorowie w tej komisji zasiadać nie mogą - przekazał Duda.