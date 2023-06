- To naprawdę kompromitujące, żeby osoba, która mieni się prawnikiem, doktorem prawa, podpisała ustawę, chwilę potem powiedziała, że ma wątpliwości co do jej konstytucyjności i skierowała do TK, a cztery dni potem zaproponowała nowelizację - powiedziała.

- Co, on (prezydent - red.) nie wiedział, co podpisuje? - mówiła posłanka KO. Jej zdaniem sprawa pokazuje, że Andrzej Duda jest "marionetką" w rękach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i że "interes polityczny stoi nad prawem".

Zmiany w "lex Tusk". Co proponuje prezydent Duda?

Prezydent Duda proponuje, aby członkami komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie byli parlamentarzyści, lecz eksperci.

Prezydent zaproponował, by środek odwoławczy od decyzji podejmowanej przez komisję kierowany był do sądu apelacyjnego.

Andrzej Duda chce też, by tzw. środki zaradcze przewidziane w ustawie (np. zakaz sprawowania funkcji) zostały zlikwidowane. - Proponuję, aby na ich miejsce pozostało stwierdzenie komisji, że osoba, wobec której ustalono, że działała pod rosyjskimi wpływami, nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym - mówił.