Koniec epoki w brytyjskiej polityce. Boris Johnson odchodzi

Ponadpartyjna komisja ds. przywilejów, której pracami kieruje Harriet Harman z opozycyjnej Partii Pracy, oceniała, czy Johnson wprowadził parlament w błąd twierdząc, że podczas spotkań na Downing Street w czasie, gdy trwały ograniczenia nałożone przez władze w związku z COVID-19 restrykcje były przestrzegane.

Gdyby komisja zarekomendowała zawieszenie Johnsona w prawach posła na 10 dni lub więcej, byłemu premierowi groziły wybory uzupełniające.

Boris Johnson krytycznie odniósł się do prac komisji, używając określenia "polowanie na czarownice". Według niego, trwa próba zemsty za brexit i próba odwrócenia wyników referendum z 2016 r. "Usunięcie mnie to niezbędny pierwszy krok i wierzę, że podjęto skoordynowaną próbę, aby to zrobić" - napisał.

Były premier podkreślił, że gdy odchodził ze stanowiska szefa rządu, konserwatyści tracili do laburzystów kilka punktów w sondażach. Teraz ta różnica znacząco powiększyła się na korzyść Partii Pracy. Johnson ocenił, że Partia Konserwatywna musi odzyskać impet.

Boris Johnson zasiadał w Izbie Gmin w latach 2001-2008 oraz 2015-2023. W latach 2016–2018 był ministrem spraw zagranicznych w gabinecie Theresy May, w latach 2019–2022 stał na czele Partii Konserwatywnej oraz był premierem Wielkiej Brytanii.