Tłumaczenie było takie, jak w oficjalnym oświadczeniu, które wydali - że skończyła się pandemia i w związku z tym zmieniły się warunki. To było jedyne uzasadnienie, jakie podali.

Czy po 17 miesiącach jest jeszcze sens wracać na FB?

To zależy, jak ten Facebook będzie działał. Jedna rzecz to to, że profil będzie przywrócony, a druga to to, czy Facebook będzie nam zapewniał uczciwe zasady gry, czy nie będzie jakiegoś shadowbana, algorytmu, który będzie sprawiał, że to, co my wrzucimy, będzie widoczne dla garstki osób. Jeśli zasady będą uczciwe, to Facebook będzie robił nam bardzo dużą różnicę. Przy 670 tys. obserwujących każdy post to są setki tysięcy zasięgu.

Zasada cui bono mówi, że PiS-owi po prostu opłaca się, że my jesteśmy mało widoczni Michał Wawer

Minister cyfryzacji Cieszyński podał, że w presja w sprawie przywrócenia profilu Konfederacji na FB wyrażała się poprzez „szereg spotkań na najwyższym szczeblu” oraz wskazywaniu, że „nie można w nietransparentny i wybiórczy sposób banować”. Ma pan jakieś informacje na ten temat?