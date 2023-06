Polska 2050 wskazała szefową sztabu wyborczego

Polska 2050 startuje w wyborach w ramach koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga wraz z PSL. Pełczyńska-Nałęcz ma zająć się strategią kampanii i koordynacją prac zespołu tworzącego sztab wyborczy.



- Mało znam osób tak kompetentnych, zdecydowanych i zwyczajnie mądrych, a jednocześnie tak dobrze potrafiących słuchać i szukać porozumienia, tam gdzie inni dawno by poszli na zwarcie. Niewiele ludzi tak dobrze rozumie starą politykę i tak radykalnie się z nią nie zgadza. Na palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy tę niezgodę potrafią przekuć na pozytywny program dla Polski. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest jedną z nich. Wiem, że najlepiej przeprowadzi nas przez kampanię i świetnie będzie współpracować z naszym koalicjantem PSL na wspólnej Trzeciej Drodze - mówi o szefowej sztabu Polski 2050 Szymon Hołownia, przewodniczący partii.

- Celem kampanii jest mówienie, nie o tym co my mamy z #TrzeciejDrogi, ale o tym jaką korzyść z tego będą mieli Polacy. To pokonanie złości i strachu i stworzenie nowego rządu, który będzie mówił o rozwiązaniach, a nie o podziałach. Przez trzy ostatnie lata wraz z setką ekspertów, tworzyłam strategie dla Polski po PiS i chcę żeby te pozytywne rozwiązania były ważną częścią rozmowy, którą prowadzimy z Polakami. Chcę przede wszystkim mówić o naszych rozwiązaniach na przyszłość, a nie naszych oponentach. Nie tylko ja tak myślę, ale wszyscy z którymi pracuję. W naszym sztabie są wspaniali ludzie, ludzie z pasją i wspólnym celem - mówi z kolei Pełczyńska-Nałęcz.