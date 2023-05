Parlament Europejski w trybie pilnym będzie debatować nad "lex Tusk"

Andrzej Halicki poinformował, że cztery grupy w PE - Europejska Partia Ludowa, Socjaliści i Demokraci, Odnowić Europę i Zieloni - porozumiały się w sprawie zwołania trybie pilnym debaty w sprawie przyjętej przez polski Sejm i podpisanej przez prezydenta ustawy o powołaniu państwowej komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów.



Czytaj więcej Świat USA i UE zaniepokojone „lex Tusk”. „PiS buduje mur na granicy z Zachodem” USA mają obawy, a Unia Europejska jest zaniepokojona komisją, którą do życia powołuje ustawa „lex Tusk”. Światowe media piszą zaś o rozpoczęciu polowania na czarownice przed wyborami parlamentarnymi. „Widmo izolacji Polski jest coraz bardziej realne” – mówi Jędrzej Bielecki w rozmowie z Cezarym Szymankiem.

W imieniu Komisji Europejskiej wystąpi komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Halicki poinformował, że tytułem debaty jest wezwanie Komisji Europejskiej i Rady UE do reakcji na atak na demokrację w Polsce.



We wtorek komisarz Didier Reynolds poinformował, że KE jest zaniepokojona sytuacją w Polsce w związku ze stworzeniem ustawy o specjalnej komisji, uprawnionej do pozbawiania obywateli ich prawa do bycia wybranymi do pełnienia funkcji publicznej.