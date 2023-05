Dwa scenariusze dla darmowych leków

Kiedy wejdzie w życie program darmowych leków dla osób poniżej 18. roku życia i seniorów powyżej 65. roku?

Jesteśmy przygotowani na to, aby uruchomić ten program od roku 2024. Przeprowadziliśmy też analizy, czy będziemy w stanie sfinansować to świadczenie w tym roku – przynajmniej w ostatnich miesiącach tego roku. Patrząc na skalę wydatków, jakie będziemy ponosili, wydaje się, że będziemy w stanie „upchnąć” to w tegorocznym budżecie – przynajmniej na te trzy–cztery miesiące końcówki roku. Jesteśmy więc przygotowani na oba scenariusze. Oczywiście, ostateczna decyzja należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości – prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

Kiedy poznamy listę tych leków?

Od samego początku zakładamy, że do programu wejdzie pełna lista leków refundowanych. W tej chwili lista refundowana to ponad 4100 leków. W programie 75+ mamy około 2 tysięcy leków. Od początku zakładamy, że w przypadku poszerzenia tego programu będziemy celowali w całość, czyli w ponad 4100 leków.

Co jest dla pana priorytetem do końca kadencji tego Sejmu?