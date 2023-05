W poniedziałek prezydent Andrzej Duda ogłosił, że podpisuje ustawę ws. komisji ds. rosyjskich wpływów i jednocześnie kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego w tzw. trybie następczym. Sprawę skomentował na antenie RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej, Sławomir Nitras.

- To bardzo smutny dzień. Nie chodzi tu o Donalda Tuska, lecz o polską demokrację – o to, czy jesteśmy w rodzinie wolnych narodów. W piątek został skazany na Białorusi Andrzej Poczobut, wczoraj mieliśmy wybory w Turcji, gdzie nikt nie ma wątpliwości, że nie były one równe. Dziś jest czarny dzień polskiej demokracji - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej. - Chodzi o to, że pod płaszczykiem jakiejś komisji, którą sobie wymyślił Kaczyński, politycy opozycyjni w Polsce będą mogli brać udział w wyborach albo zostaną wyeliminowani. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że jeśli udałoby się doprowadzić do sytuacji, że Donald Tusk albo inny polityk opozycji nie mógłby wystartować w wyborach, to nie byłyby to normalne wybory. Tak jest na Białorusi, w Rosji i Turcji. Tylko ślepy tego nie dostrzega - zaznaczył polityk. - Trzeba coś z tym zrobić. Marsz 4 czerwca jest dobrą okazją, żeby zademonstrować, że polskie społeczeństwo się na to nie zgadza - dodał.

Jak powiedział Sławomir Nitras, „dzisiaj ktoś robi zamach na wolne wybory”. - Próbuje uniemożliwić komuś start – nie tylko Donaldowi Tuskowi. Podpis prezydenta Dudy cofa nas do mroków PRL-u, gdzie w Komitecie Centralnym ustalano listy kandydatów, na których można głosować. Duda zachował się jak Piłat, który próbuje umyć ręce. Problem polega na tym, że w procesie legislacyjnym w Polsce prezydent rąk umyć nie może - podkreślił poseł. Polityk zapytany został także, jak można ustawę zablokować. - Nie wiem jak można mieć pomysły legislacyjne na tak drastyczne łamanie konstytucji. Możemy zrobić tylko barykady, albo wyjść na ulice - powiedział. - Wierzę, że Polacy na to nie pozwolą. 4 czerwca będzie kluczowy. Bez wolnych wyborów w Polsce nie ma wolności, demokracji, zamożności. Nie ma Polski w Unii Europejskiej i przyszłości - podkreślił w RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras.