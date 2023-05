Swiatłana Cichanouska: Powstanie? Wszystko jest możliwe

Czy to prawda, że część krajów UE już opowiada się za złagodzeniem nałożonych na Mińsk sankcji?

To prawda. Są kraje, które lobbują zniesienie sankcji z białoruskiej branży nawozów potasowych. Tłumaczą to głodem w Afryce i zmniejszeniem plonów. Polska i państwa bałtyckie walczą o to, by do złagodzenia sankcji nie doszło i jestem za to bardzo wdzięczna. Dobrze powiedział szef MSZ Litwy Gabrielius Landsbergis, że w UE proponują wprowadzić sankcje o wartości 200 mln dol., a chcą je znieść na dostawy warte 8 mld dol. Jaki jest sens takich sankcji? Próbuję przekonywać w różnych stolicach, że warto uprawiać politykę opartą na wartościach, a nie na interesach. Obecnie są ścieżki, którymi Mińsk omija sankcje i sprzedaje do UE swoje towary. A teraz, zasłaniając się problemem globalnego głodu, niektóre kraje UE chcą znieść sankcje z zakładu, który zasila reżim. Minął rok, odkąd nie wprowadzono żadnych nowych sankcji wobec Białorusi, bo nie ma kompromisu.

O jakie kraje chodzi?

Nie mogę tego powiedzieć. Chodzi o Europę Zachodnią. Liczę, że naszym sojusznikom uda się to zablokować. Zwłaszcza po tym, jak dowiedzieliśmy się o wywożeniu ukraińskich dzieci na Białoruś. Sprawę niedawno ujawnił Paweł Łatuszka i pokazał dowody. Pamiętajmy, że przeciwko demokratycznym siłom Białorusi działają lobbyści Łukaszenki i Kremla. Chcą powrotu do realpolitik. Europa ma krótką pamięć. Niektórzy mi zarzucają częste podróże po Europie i nie rozumieją ich sensu. Otóż po wizycie w jakiejś stolicy pamięć o Białorusi trwa przez miesiąc albo dwa i musimy zaczynać wszystko od nowa. Dlatego wzywam wszystkich do jedności i apeluję, by walczyli z reżimem Łukaszenki, a nie z biurem Swiatłany Cichanouskiej.

Niedawno niektórzy działacze opozycji białoruskiej rozpowszechniali informacje o tym, że pani biuro jakoby wnioskuje o 250 mln euro wsparcia unijnego na najbliższe trzy lata. Czy to prawda? Na co miałyby zostać przeznaczone te środki?