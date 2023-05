Erdogan pewien zwycięstwa

Obawy te podsyca w licznych wypowiedziach sam Erdogan, chociaż w tureckim systemie prezydenckim niemal pełnię władzy sprawuje głowa państwa. Wyjątkiem jest ustawa budżetowa.

Równocześnie prezydent uzyskał poparcie kandydata na prezydenta Sinana Ogona, który z wynikiem ponad 5 proc. głosów był trzeci na mecie pierwszej tury. W koalicji Ogana doszło jednak do podziału i jedno z jej ugrupowań, skrajnie nacjonalistyczna Partia Zwycięstwa, wezwało swych zwolenników do głosowania na Kilicdaroglu. Warunkiem było zobowiązanie Kilicdaroglu do przyśpieszenie deportacji niemal 4 mln syryjskich uchodźców okresie najbliższego roku, a nie dwu, jak głosił poprzednio. Zapewnia, że nie zamierza tego uczynić siłą, lecz w porozumieniu z rządem w Damaszku. Jest przekonany, że sprawa ta nie wpłynie negatywnie na plan zbliżenia z Zachodem, tym bardziej że opowiada się za rozszerzeniem NATO przy jednoczesnym utrzymywaniu dobrych relacji z Rosją.

Jak wynika z niedawnego sondażu European Council on Foreign Relations (ECFR), połowa obywateli Turcji (51 proc.) jest zdania, że Rosja jest niezbędnym partnerem, z którym współpraca strategiczna jest konieczna. Tyle samo obywateli tak samo patrzy na relacje z UE. Opinie te podziela 42 proc. Turków w stosunku do Chin i 41 proc. w odniesieniu do USA.

W nieco inny sposób rozkładają się akcenty polityki prezydenta Erdogana, który nie raz używał szantażu w relacjach z Brukselą, chociażby w sprawie uchodźców z Syrii.

Doprowadził także do pogorszenia relacji z USA po zakupie rosyjskich systemów przeciwrakietowych S-400. Nieprzejednane stanowisko prezentował także w sprawie rozszerzenia NATO.

– Można przypuszczać, że po wygranych wyborach Erdogan złagodzi swe stanowisko i wyrazi zgodę na wejście Szwecji do NATO. Nie wiadomo jedynie, czy uczyni to jeszcze przed lipcowym szczytem sojuszu – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Ilter Turan, politolog ze stambulskiego uniwersytetu Bilgi.