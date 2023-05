Aleksander Kwaśniewski: Nie pójdę w marszu 4 czerwca

A czy prezydent Andrzej Duda powinien wspierać w kampanii PiS?

Andrzej Duda wspiera PiS tak sumiennie od pierwszego dnia swojej prezydentury, że na pewno i w wyborach pomoże partii. Nie sądzę, żeby brał udział w typowej kampanii, ale pewnie w kilku miejscach się pojawi. Andrzej Duda wspiera PiS i będzie to robił do samego końca.

Co prezydent powinien zrobić w sprawie rosyjskiej rakiety, która przeleciała przez część Polski? Zupełnie inne narracje przedstawiają minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i podlegli mu generałowie.

To jest właśnie zadanie dla prezydenta, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych: powinien sprawę pilnie wyjaśnić, a dodatkowo ogłosić to publicznie. To, co się dzieje wokół tej rakiety, ośmiesza państwo polskie. Najpierw leciała przez pół Polski i została zauważona, nawet samoloty zostały poderwane. Później gdzieś zniknęła i okazało się, że nikt nie potrafi odnaleźć szczątków. Generałowie twierdzą, że informowali w grudniu. Minister twierdzi, że dowiedział się w kwietniu. Gdybym był dziś prezydentem i zwierzchnikiem sił zbrojnych, toby mi włosy stanęły dęba na głowie. W normalnym państwie tak nie może się to odbywać.

Gdyby pani na koniu nie dojechała do szczątków rakiety, pewnie do dzisiaj byśmy się nie dowiedzieli, co się stało. Sprawa jest poważna, bo leci rakieta, nie wiemy, jaką ma głowicę – podobno betonową, ale mogła mieć bojową, a nawet atomową. Tego absolutnie lekceważyć nie można i zadaniem zwierzchnika sił zbrojnych jest wyjaśnić całą sprawę do samego końca.