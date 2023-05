Amerykanie są coraz bardziej zmęczeni wojną na Ukrainie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 450 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 18 na 19 maja doszło do 10 w maju ataku powietrznego na Kijów - tym razem przy użyciu dronów-kamikadze.

Sondaż Brookings pojawia się w momencie, gdy Biały Dom może przestać być liderem pomocy dla Kijowa. Choć coraz więcej krajów Europy Zachodniej, w tym Wielka Brytania, Holandia, Polska czy Portugalia są gotowe przekazać wyprodukowane przez USA myśliwce F-16, nie ma na to zgody Waszyngtonu. Administracja Joe Bidena nie zgadza się nawet, aby byli na nich szkoleni ukraińscy piloci. Powtarza się więc sytuacja sprzed kilku miesięcy, gdy Niemcy blokowały przekazanie przez inne kraje NATO czołgów niemieckiej produkcji Leopard, tyle że z Ameryką w roli głównej.

Reklama

Kreml nie przegrywa

Za pięć miesięcy, gdy wyczerpie się obecny (48 mld dol.) pakiet wsparcia USA dla Ukrainy i Kongresowi przyjdzie przegłosować kolejny program pomocy, zmęczenie ukraińską wojną za Atlantykiem może zaciążyć jeszcze bardziej. To jest temat, który dzieli Amerykanów: republikanie są o wiele mniej skłonni do wspierania Kijowa. A jeśli wierzyć sondażom, w listopadzie przyszłego roku Stany czeka powtórka za starcia Biden – Trump z 2020 r., i to bardzo wyrównana.

– Od tego, co powie Donald Trump, będzie w dużym stopniu zależał przebieg debaty w Kongresie nad przedłużeniem pomocy Ukraińcom – uważa demokratyczny senator Chris Murphy.

Jeszcze w październiku zeszłego roku 43 proc. Amerykanów uważało, że „Ukraina wygrywa”, a 48 proc. twierdziło, że „Rosja przegrywa” – wynika z sondażu Brookings. Teraz proporcje się odwróciły, bo 26 proc. respondentów wierzy, że Kijów zwycięża, udział zaś tych, którzy uważają, że Kreml ponosi klęskę, spadł do 37 proc. To zdaniem autorów raportu jeden z powodów, dla których w USA spada skłonność do dalszej pomocy dla Kijowa. Coraz więcej Amerykanów zadaje sobie pytanie, czy ogromne (łącznie ponad 100 mld dol.) wsparcie dla Ukraińców przynosi efekty. Prezydent Zełenski ma więc czas do jesieni (debata w Kongresie), aby wykazać się na froncie.