Tusk do Kaczyńskiego o 800 plus: Zróbmy to razem, na Dzień Dziecka

- Te 800 złotych, ta waloryzacja świadczenia 500 plus o 300 zł licząc przyszły rok odpowiada temu, co straciliście z tytułu inflacji i drożyzny. Żeby zamknąć licytację w tej kwestii, proponuję - i to jest to "sprawdzam" wobec Kaczyńskiego - żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej decyzję o waloryzacji 500 plus; dwa - żebyśmy zrobili to przed wyborami - oświadczył Donald Tusk.

- Prezesie, jeśli chcesz naprawdę pomóc polskim rodzinom, a nie uprawiać taką wyborczą grę, to możemy to zrobić wspólnie w Sejmie tak, żeby ta waloryzacja świadczenia dla polskich dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka 1 czerwca, a nie na sylwestra 2024 r. - powiedział w Krakowie Tusk, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego.

Przewodniczący PO mówił, że wysokość waloryzacji była łatwa do wyliczenia. - Dzisiaj mniej więcej to jest 720, może 750 zł, taka waloryzacja 1:1, ale za kilka miesięcy to już będzie właśnie 800 zł - powiedział. - Ale wiedziałem na 100 proc, że jak my powiemy "800", to Kaczyński powie więcej, bo jemu chodzi o to, żeby przy pomocy tych pieniędzy, przy pomocy polskich dzieci wygrać wybory, a nie żeby pomóc dzieciom - przekonywał Tusk.

Prezes PiS rozpoczął kampanię obietnic Podwyższenie zasiłku 500+ i inne propozycje ogłoszone w Warszawie mają być początkiem prezentacji programu wyborczego partii Kaczyńskiego.

Kwota wolna od podatku. Propozycja Tuska

Na spotkaniu w Krakowie były premier apelował też, by pamiętać o "ciężko pracujących Polkach i Polakach, którzy nie mają świadczenia na dzieci", wymienił w tym kontekście przykład pracującej "na kasie" samotnej matki wychowującej dwójkę pełnoletnich dzieci.