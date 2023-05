Maj w polityce będzie gorący. W połowie miesiąca konwencja PiS, PO stawia na marsz

Zarówno politycy PiS, jak i różnych partii opozycyjnych z grubsza dzielą czas do wyborów – ich prawdopodobny termin to 15 października – na trzy etapy. Pierwszy z nich potrwa do początku wakacji. Drugi to sezon wakacyjny, w którym jednocześnie komitety będą zamykać temat list wyborczych. Trzeci to finalny etap kampanii (już formalnie trwającej) od chwili wyznaczenia terminu przez prezydenta aż do samych wyborów.

Reklama

W maju wszystkie siły polityczne będą realizować swoje cele w przygotowaniach do wyborów. Czasu do wakacji jest jednak coraz mniej.

PiS o programie

PiS do końca maja – chodzi przede wszystkim o zadanie dla struktur – będzie kontynuować akcję dotyczącą inwestycji lokalnych. Wszystkie okręgi w partii Jarosława Kaczyńskiego mają zorganizować co najmniej jedno spotkanie na ten temat.

Czytaj więcej Polityka Kaczyński zapowiada ustawę przeciwko "seksualizacji" dzieci Prezes PiS poparł społeczną inicjatywę, która ma na celu przygotowanie ustawy zakazującej "seksualizacji" dzieci. - Chodzi o to, by dzieci nie były poddawane praktykom, które są dla nich z pewnością szkodliwe - wyjasnia Jarosław Kaczyński.

W połowie maja PiS – o czym oficjalnie poinformował już rzecznik PiS Rafał Bochenek – ma zorganizować pierwsze spotkanie programowe, na którym padnie zarys „filarów programowych” na jesień. Politycy PiS uznają, że trzeba wykorzystać sprzyjające, jak twierdzą, warunki polityczne. Pierwotnie spotkanie miało odbyć się w czerwcu. I jednocześnie nasi rozmówcy – to jest kluczowa różnica z informatorami z partii opozycyjnych – sygnalizują, że ich zdaniem bardzo wiele elementów, które mają rzutować na wynik wyborów, już się wydarzyło. Wskazują np. na sezon jesienny i nietrafione prognozy opozycji dotyczące zimy. Co nie znaczy, że Nowogrodzka jest przekonana, że wynik wyborów jest rozstrzygnięty. – Daleko nam od tego. Sukcesywnie realizujemy plan kampanii, przyspieszamy niektóre elementy –mówi nam jeden z naszych informatorów.