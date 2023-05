Nakaz aresztowania Putina. RPA rozważa zaproszenie prezydenta w formie zdalnej

Niedawne wydanie przez MTK nakazu aresztowania Putina, w którym oskarżono go o przymusową deportację ukraińskich dzieci z terytorium okupowanego przez Rosję, postawiło rządzącą RPA partię w kłopotliwej sytuacji. RPA jest sygnatariuszem statutu rzymskiego, który zobowiązuje kraj do stosowania się do orzeczeń MTK.

W ubiegłym tygodniu prezydent RPA powołał specjalną komisję, na czele której stanął wiceprezydent kraju, by zbadać opcje działania władz w związku z nakazem aresztowania Putina.

Według źródła "Sunday Times", komisja nie będzie w stanie znaleźć innych opcji niż to, by Putin uczestniczył w szczycie za pośrednictwem łącza wideo z Moskwy. Urzędnicy RPA potwierdzili, że Pretoria prowadzi w tej sprawie rozmowy z Moskwą.