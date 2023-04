Pod Bydgoszczą odnaleziono "niezidentyfikowany obiekt wojskowy". Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, iż są przesłanki, by połączyć to odkrycie z incydentem z grudnia 2022 r., gdy poderwane zostały polskie i sojusznicze samoloty, by, jak mówił szef rządu, śledzić trajektorię rakiety, która znalazła się nad terytorium Polski.