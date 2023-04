Niemieccy Turcy i ich Erdogan

Z 3,5 mln Turków uprawnionych za granicą do głosowania w tegorocznych wyborach parlamentarnych i prezydenckich niemal połowa mieszka w Niemczech. Głosowanie za granicą właśnie się rozpoczęło, podczas gdy w Turcji wybory odbędą się 14 maja.

W przeciwieństwie do tureckiej diaspory w wielu innych krajach Turcy w Niemczech kochają prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana i jego Partię Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). Dają temu wyraz w kolejnych wyborach i nic nie wskazuje na to, aby w tym roku miało być inaczej. W poprzedniej elekcji na Erdogana głosowało niemal dwie trzecie niemieckich Turków, podczas gdy w samej Turcji prezydent uzyskał ledwo ponad połowę głosów. W niemieckich mediach pojawiają się spekulacje, że to właśnie głosy tak wiernego elektoratu prezydenta przeważą szalę, co umożliwi mu sprawowanie władzy przez trzecią kadencję.

Prezydent zaniemógł

Erdogan zaniemógł we wtorek w czasie wywiadu telewizyjnego, który trzeba było na chwilę przerwać. Okazało się później, że nie będzie w stanie brać udziału w kampanii wyborczej przez kilka następnych dni. Pojawiły się natychmiast informacje, że przyczyną niedomagań 69-letniego prezydenta nie jest bynajmniej grypa żołądkowa, jak zapewniano, lecz coś poważniejszego.

Erdogan ostrzega przed objęciem władzy przez „nieodpowiedzialną” opozycję, która „daje nadzieję organizacjom terrorystycznym i terrorystom”.