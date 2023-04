Kosiniak-Kamysz był następnie pytany kiedy Polska 2050 i PSL ogłoszą wspólny start w wyborach parlamentarnych.



- Jest duża szansa, że najbliższe godziny przyniosą bardzo pozytywne informacje. Jest potrzebna jeszcze akceptacja obydwóch środowisk ostatecznej wersji porozumienia. Jesteśmy o krok od podania sobie ręki i ogłoszenia, że idziemy razem do wyborów. To się stanie w najbliższych godzinach - stwierdził.

Prezes PSL potwierdził też, że PSL i Polska 2050 wystartują jako koalicyjny komitet wyborczy, co oznacza, że muszą przekroczyć próg 8 proc. głosów, by wejść do Sejmu.



- Mówiliśmy od początku, że tutaj każdy chce zachować podmiotowość - podkreślił.

Na pytanie, czy nie obawia się tego progu, Kosiniak-Kamysz odparł, że PSL w ostatnich wyborach osiągnął 8,5 proc. poparcia "w bardzo trudnych warunkach". - Oczywiście, do końca będzie wielkie staranie, by ten wynik był najlepszy - dodał wskazując, że w sondażach wspólna lista PSL i Polski 2050 uzyskuje 14-15 proc. "nawet bez ogłoszenia wspólnego startu", co daje nadzieję, że ten wynik będzie nawet lepszy. - Ja zawszę patrzę do góry, a nie w dół - podsumował.



Kosiniak-Kamysz stwierdził też, że jest "zwolennikiem otwierania się na różne środowiska" i dodał, że na wsi "nie widzi przeciwnika oprócz PiS-u". W ten sposób odpowiedział na pytanie o to czy dopuszcza możliwość współpracy z AGROUnią i Porozumieniem.