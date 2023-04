Joe Biden znów powalczy o Biały Dom. Kampania może kosztować miliard dolarów

Eksperci szacują, że kampania prezydencka 2024 pochłonie około miliarda dolarów. Z tego powodu im szybciej Biden oficjalnie rozpocznie kampanię, tym szybciej będzie mógł zbierać donacje większe i mniejsze. – Powinniśmy go wesprzeć, żeby mógł dokończyć swoją agendę – brzmi jedna z reklam opłacanych przez American Bridge, niezależną organizację, która już zaczęła swoją kampanię wsparcia kandydatury Joe Bidena.

Startując w wyborach prezydenckich, w przeciwieństwie do byłego prezydenta Donalda Trumpa, który prowadzi w sondażach po stronie republikańskiej, Joe Biden nie będzie miał problemu z uzyskaniem nominacji Partii Demokratycznej. Ma, jak na razie, dwoje rywali: pisarkę Marianne Williamson, która dosyć słabo wypadła w prawyborach w 2020 r., oraz Roberta F. Kennedy’ego Jr., demokratę znanego z opozycji wobec szczepionek.

Ponad 50 proc. demokratycznych wyborców woli innego kandydata na prezydenta niż Joe Biden

Jednym z największych problemów, z jakimi boryka się Partia Demokratyczna w kontekście kolejnej kadencji Bidena, jest jego wiek. Temat delikatny, ale teraz często pojawiający się w politycznych dyskusjach. 80-letni Biden już teraz jest najstarszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jeżeli uda mu się pomyślnie przejść przez kampanię i wygrać kolejne wybory, to pod koniec kadencji będzie miał 86 lat. Nieustannie ściera się ze sceptycyzmem co do jego psychofizycznej wytrzymałości, dla której kolejna kampania oraz cztery lata w Białym Domu mogą być wyczerpujące.

Trzeba przyznać, że część tych obaw ma swe źródło w przepychankach politycznych i teoriach spiskowych, a nie faktach. Opinie prezydenckich lekarzy są niezmiennie. „Prezydent Biden jest zdrowym, pełnym wigoru 80-latkiem” – brzmiało ostatnie oświadczenie na temat jego stanu fizycznego. Choć – jak zauważają krytycy – Biden nie daje wyborcom wielu okazji do przetestowania jego zdolności kognitywnych, bo np. rzadziej występuje na żywo przed kamerami niż jego poprzednicy. Z drugiej strony jego pełne wigoru i wizji na przyszłość State of the Union na początku lutego br. zabrało republikanom możliwość przedstawienia prezydenta jako niedołężnego starca.