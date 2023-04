Unijny komisarz: Chodzi o owady zapylające, a nie o zalewanie polskich pól

Przygotował pan Plan odtwarzania przyrody, przedstawiany jako „nowe europejskie prawo odnowy ekosystemu na rzecz ludzi, klimatu i planety”. W Polsce niektórzy skomentowali to jako plan zatopienia tysięcy polskich gospodarstw rolnych. Czy tak jest?

Virginijus Sinkevičius: To nieprawda. Celem tego prawa jest połączenie działań gospodarczych z wysiłkami odtwarzania przyrody. Zawiera ono tylko pewne wskazówki, a każde państwo członkowskie, na przykład Polska, będzie musiało samo przygotować swój plan i decydować, jak chce go zrealizować. Jest wskazówka w sprawie zazieleniania miast, co nie oznacza niszczenia miast i sadzenia w ich miejsce lasu. Przeciwnie, chodzi o to, by całkowicie połączyć rozwój miast, ekonomiczny i mieszkaniowy, z zachowaniem terenów zielonych, a jeżeli to możliwe, ich powiększeniem. Co do gospodarstw rolnych - wskazówki dotyczą owadów zapylających czy ptaków krajobrazu rolniczego. Nie ma nic o porzucaniu czy zalewaniu ziem uprawnych.

Pola polskich rolników są bezpieczne?

Całkowicie bezpiecznie. Ziemie, które uprawiają polscy rolnicy, potrzebują wody gruntowej, potrzebne jest utrzymywanie ich żyzności. Ale ciągłe stosowanie nawozów degraduje gleby. Mam nadzieję, że dzięki systemowi odtwarzania, z owadami zapylającymi, motylami itd., które wykonują swoje usługi za darmo, poprawi się wydajność i polscy rolnicy będą mogli stosować mniej nawozów, a to pozwoli im także wydawać mniej pieniędzy.

Rozmawiał pan o tym z polską minister Anną Moskwą?