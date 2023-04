Rosja ograniczy prawo do posiadania gotówki?

"Duże ilości pieniędzy w gotówce w rękach obywateli są, co do zasady, wynikiem działań w szarej lub czarnej strefie" - czytamy w uzasadnieniu zmian w prawie. "Dlatego wymaga to specjalnej uwagi i kontroli, która jest obecnie niemożliwa ze względu na brak prawnych regulacji w tym obszarze" - głosi dalsza część uzasadnienia cytowana przez Interfax.



Gdyby przepisy weszły w życie każdy, kto wejdzie w posiadanie sumy w gotówce o wartości wynoszącej co najmniej milion rubli, miałby tydzień od momentu uzyskania takiej kwoty na poinformowanie o tym urzędu skarbowego.

Zdaniem autora projektu zmian w prawie takie przepisy byłyby skutecznym narzędziem w walce z korupcją, a także finansowaniem działalności ekstremistycznej.



Anatolij Wasserman to polityk i dziennikarz, urodzony w Odessie. Po rozpadzie ZSRR ubiegał się o mandat parlamentarzysty na Ukrainie, ale po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu konfliktu w Donbasie, zaczął krytykować ukraińskie władze. W 2015 roku ukraińska SBU wszczęła przeciwko niemu śledztwo w związku z podejrzeniami o działalność separatystyczną.

W 2016 roku Wasserman uzyskał rosyjskie obywatelstwo.