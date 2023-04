Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec zapewnił w rozmowie z Radiem Zet, że „z całą pewnością nie ma mowy o kłótni” w jego partii. - Dziś będziemy otwierać nowy rozdział w prekampanii politycznej PO. Będzie ciekawie - powiedział. Jego zdaniem „absolutnie” nie ma potrzeby zmiany lidera, gdyż to Donald Tusk, jak żaden inny polityk w Polsce, ma doświadczenie w wygrywaniu z PiS i Jarosławem Kaczyńskim. - Premier Tusk i prezydent Trzaskowski wielokrotnie stawali obok siebie w ostatnich tygodniach i pewnie tak będzie w najbliższym czasie. To zgrany zespół. Jak odrzucimy wszystkie plotki, które podają media, to mamy sytuację, w której jest przewodniczący PO, wiceprzewodniczący, były kandydat na prezydenta, który dzięki PO zorganizował świetną kampanię, który jest dziś najbardziej lubianym politykiem w Polsce, o największym zaufaniu - stwierdził Grabiec.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Rzecznik PO: Być może jemy chleb ze skażonego zboża, to niepojęte - Jak można było dopuścić, żeby zboże, które nie spełnia żadnych norm, trafiło do polskich młynów? - pytał w Radiu Plus rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Wcześniej "Rzeczpospolita" napisała, że zboże techniczne z Ukrainy zostało sprzedane jako polskie spożywcze największym producentom mąki w kraju.

Polityk odniósł się także do sondażu IBRiS dla Radia ZET, z którego wynika, że 43,3 proc. ankietowanych jest zdania, że żadna z opozycyjnych partii nie ma spójnego i przejrzystego programu politycznego dla Polski. - Zaczęliśmy ogłaszać główne założenia. „Babciowe”, kredyt 0 proc., rozwiązania dla przedsiębiorców. Przed nami kolejne punkty programowe - powiedział Grabiec. - Wielu wyborców opozycji oczekuje, że przedstawimy program na miarę 500+, że jest cudowny guzik, który jak się wciśnie, to zmienią się nastroje w Polsce i opozycja zdecydowanie wygra - dodał poseł. Zdaniem polityka wielu wyborców nie wierzyło, iż PiS wprowadzi 500+, ale zagłosowali na nich, ponieważ chcieli zmiany. - O wygranych wyborach parlamentarnych przesądziły wybory prezydenckie, które przegraliśmy. Uruchomiła się równia pochyła - stwierdził Jan Grabiec.