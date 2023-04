Balcerowicz: Obietnice KO? Skąd pieniądze? Traktowanie ludzi jak idiotów

Były wicepremier był pytany czy Konfederacja jest dziś najbardziej liberalnym ugrupowaniem na polskiej scenie politycznej.



- Nie wiemy co to jest Konfederacja, ze względu na różnorodność wypowiedzi i programów, więc trzeba by się odnosić do konkretnych wypowiedzi - odparł prof. Balcerowicz. - Co ma wspólnego pan (Grzegorz) Braun z niektórymi innymi członkami tego ugrupowania - dodał.

- Konfederacja to konglomerat złożony z różnych osób, o różnych poglądach i wypowiedziach, i ja nie będę odnosił się do czegoś co nie wiadomo do czego się odnosi - podsumował.

Balcerowicz mówił też, że "jeżeli w dziedzinie polityki społeczno-gospodarczej główna partia opozycyjna nie bardzo różni się od partii rządzącej, to powstaje luka, i ta luka jest w jakimś stopniu wypełniania". - Platforma powinna była się z tym liczyć - dodał.