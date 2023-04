Przewodniczący KRRiT wszczął postępowanie o ukaranie TVN24 za reportaż o papieżu

Czytaj więcej Plus Minus Wiedział Wojtyła, wiedziała SB. Ksiądz-pedofil latami krzywdził chłopców Przypadek księdza pedofila, który ujawniamy, jest częścią mrocznej historii Kościoła w Polsce. Eugeniusz Surgent przez kilkadziesiąt lat molestował chłopców w parafiach od Małopolski po Zachodniopomorskie. Mógł to robić, choć jego przestępstwa nie były tajemnicą dla biskupów. Wiedziała o nich także SB, ale uznała, że zdemoralizowany duchowny najbardziej zaszkodzi Kościołowi, jeśli pozwoli mu się grasować. I się nie pomyliła.

- Nagranie do reportażu trwało ponad dwie godziny. Siłą rzeczy dziennikarz musi wybrać to co mu pasuje do jego wizji. Właściwie normalnym jest, że wypowiedzi są jakoś skracane – komentuje Tomasz Krzyżak. - Owszem, mogę mieć pretensje do Marcina za to, że gdy pytał o to, dlaczego nie docieraliśmy do ofiar, a ja odpowiedziałem, że uznaliśmy, że to nie ma sensu, uciął wypowiedź akurat w tym miejscu, wycinając moje wyjaśnienie, przez co w zestawieniu z Ekke Overbekiem wyszedłem na tego, który lekceważy osoby pokrzywdzone, ale mam wątpliwości, czy akurat to winno być przedmiotem takiego postępowania – dodaje. – Na temat metodologii badań, które Marcina i mnie doprowadziły do całkiem odmiennych wniosków wypowiedzieli się już historycy i KRRiT do niczego potrzebna tu nie jest - podkreśla.

W ostatnich dniach rozpętała się spora burza wokół Jana Pawła II. W telewizyjnym reportażu oraz wychodzącej właśnie książce – w oparciu o cztery przypadki – postawiona została mocna teza, że Karol Wojtyła doskonale wiedział o pedofilii duchownych i nic z tym nie robił.

To już drugie postępowanie KRRiT wobec TVN. Wcześniej Rada zajmowała się materiałem Piotra Świerczka pt. „Siła kłamstwa”.