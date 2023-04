Robert Telus zastąpi Henryka Kowalczyka. Decyzja o dymisji dotychczasowego ministra rolnictwa - jak wynika z informacji "Rzeczpospolitej" - zapadła w bardzo wąskim gronie, już po spotkaniu ścisłych władz PiS, czyli prezydium komitetu politycznego. Władze PiS liczą na „nowe otwarcie” wśród rolników.

Pierwszym zadaniem nowego ministra rolnictwa będzie rozwiązanie sytuacji wokół ukraińskiego zboża.

W czwartek prezydent Andrzej Duda w rozmowie z radiową Trójką potwierdził doniesienia mediów, że nowym szefem resortu rolnictwa zostanie poseł PiS Robert Telus.

- Umówiliśmy się wczoraj z premierem Morawieckim, że dokonamy powołania dwóch ministrów. Nie tylko ministra, który przejmie pałeczkę prowadzenia spraw polskiego rolnictwa po panu ministrze Henryku Kowalczyku, pana posła Telusa - zapowiedział Duda.

- Będzie też minister cyfryzacji. Premier powiedział, że jest przekonany, iż może tę cyfryzację w pełni, również w sensie formalnym, złożyć w godne ręce. Dziś osobiście pełni urząd tego ministra. Minister Cieszyński, więc nie jest to żadne zaskoczenie. Zajmował się tymi sprawami, ale pan premier powiedział, że nabrał do niego tyle zaufania, co do jego profesjonalizmu, jego umiejętności, jego zdolności i jego wiedzy, że spokojnie może mu ten urząd w pełni powierzyć - dodał.

Janusz Cieszyński w latach 2018-2020 był wiceministrem zdrowia. Od kwietnia 2021 roku jest wiceprzewodniczącym Rady ds. Cyfryzacji i pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa.