Inflacja będzie hamować? Członek RPP: To jest częściowo prawda

Inflacja w Polsce jest na najwyższym poziomie od 1996 roku. W kolejnych miesiącach oczekiwane jest jednak jej hamowanie. - To jest częściowo prawda, bo to będziemy widzieć na wskaźniku rocznym, który jest zdeterminowany tym, co się działo w zeszłym roku – powiedział w TVN24 Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej.