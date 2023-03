Na spotkaniu z mieszkańcami Częstochowy w czwartek przewodniczący Platformy Obywatelskiej złożył obietnicę wyborczą. - Proponujemy "babciowe" 1500 złotych miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy - mówił.

Były premier przekonywał, że kobieta, która zdecyduje się na powrót do pracy "otrzyma te 1500 złotych, które może przeznaczyć na żłobek, na opiekę, może też podzielić się tymi pieniędzmi z tą symboliczną babcią". - Zobaczcie, w ilu polskich rodzinach, jakie to byłoby sprawiedliwe, gdyby rodzina mogła też uhonorować wysiłek babć - dodał.

Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze projekt ws. "babciowego"? O sprawę w Radiu Wrocław zapytany został Krzysztof Sobolewski, poseł PiS i sekretarz generalny partii kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego. - Populistyczne zapowiedzi Donalda Tuska słyszeliśmy nie raz, jego obietnice są już słynne, w cudzysłowie oczywiście - powiedział.

- Nie przypadkiem kiedyś słyszeliśmy, na pewnych taśmach o tym, że w przypadku Donalda Tuska dwa razy obiecać to jak raz dać - dodał.

Poseł PiS ocenił, że obietnica Donalda Tuska w sprawie wprowadzenia "babciowego" to kolejna z serii obietnic, "które według wszelkiego prawdopodobieństwa nie zostaną dotrzymane".

- Donald Tusk mówi o tym, co już jest tak naprawdę, bo patrząc na nasze programy, które wprowadziliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku, to składając te wszystkie programy to 1500 to już od dawna funkcjonuje, więc Donald Tusk nic nowego nie powiedział, natomiast przyłączył się do tego, co już funkcjonuje - powiedział Sobolewski.

Jego zdaniem, Tusk nie obiecał niczego nowego. - Chociaż jeszcze trzy dni temu mówił, że czas skończyć z rozdawnictwem - więc nie wiem, jak to się skleja wyborcom Platformy Obywatelskiej, liberałom, którzy najpierw słyszą, że czas skończyć z rozdawnictwem, a następnie słyszą Donalda Tuska, żeby tutaj 1500, tutaj jakiś kolejny będzie dodatek - komentował. Poseł PiS nawiązał przy tym do środowego wystąpienia Donalda Tuska, który na spotkaniu z przedsiębiorcami w Zawierciu mówił, że potrzebny jest "powrót do liberalnego ducha polskiej gospodarki".

- Jak widać, Donald Tusk w tej chwili od ściany do ściany, to znaczy, że jest w sytuacji trudnej. Nie wyszło mu kilka rzeczy, które planował, w tym jedna lista (wyborcza - red.) - powiedział w Radiu Wrocław Krzysztof Sobolewski. Według niego, Tusk planował, że Platforma Obywatelska będzie na początku roku miała poparcie na poziomie 30 proc., a poziom poparcia dla PO jest niższy niż w chwili, gdy sprawowanie funkcji przewodniczącego partii kończył Grzegorz Schetyna.

- Donald Tusk musi czymś przykryć to swoje pasmo porażek, a widzi, że rosną mu konkurenci na stronie opozycyjnej, krnąbrni przywódcy małych partii, jak on ich nazywa, i to powoduje coraz większą frustrację i takie a nie inne działania - mówił.