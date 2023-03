Zdaniem ekspertów należących do organizacji Global Commission on the Economics of Water, do 2030 roku zapotrzebowanie na wodę może przekroczyć dostępne zasoby aż o 40 procent. Biorąc pod uwagę, że ponad dwa miliardy ludzi już teraz nie mają dostępu do czystej wody, to niezwykle niepokojące dane.