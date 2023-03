Bochenek był w radiowej Jedynce pytany, czy Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do wyborów z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry oraz czy PiS ma ofertę startu dla Pawła Kukiza (Kukiz'15).

- To, w jakiej konfiguracji ostatecznie pójdziemy do tych wyborów, to wszystko jeszcze przed nami - odparł rzecznik PiS. - Te decyzje na pewno będą zapadały, czy to w zakresie konfiguracji politycznych, z jakimi partiami będziemy tworzyć taki, można powiedzieć, mariaż wyborczy - dodał.

- Te decyzje będą zapadały na najwyższych szczeblach naszej partii, tę decyzję będzie na pewno podejmował prezes Jarosław Kaczyński, aczkolwiek wiele wariantów jest rozważanych - mówił Rafał Bochenek.

Rzecznik PiS oświadczył, że jego partia chciałaby pójść do wyborów parlamentarnych "możliwie szerokim obozem".- Bo jednak ta formuła Zjednoczonej Prawicy na przestrzeni ośmiu lat - mimo różnic, które w ramach obozu się pojawiały - się sprawdziła - ocenił. Według rzecznika partii kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego, Zjednoczona Prawica skutecznie wdrażała wiele reform.

Lider koła Kukiz'15 Paweł Kukiz ma od 2021 r. porozumienie programowe z PiS. Poseł mówił, że uzależnia swój start z list PiS od spełnienia dwóch warunków: przyjęcia ustaw o referendach lokalnych oraz o sędziach pokoju, orzekających w najprostszych sprawach i wyłanianych w wyborach powszechnych. Pierwsza ustawa jest uchwalona, druga została przyjęta przez podkomisję.

Kukiz zastrzegał, że nie oznacza to, że jego start z list PiS jest przesądzony. – Jeśli projekt o sędziach pokoju zostanie uchwalony, siądę do rozmów, podczas których będę negocjował wpisanie do programu PiS zniesienie immunitetów formalnych, m.in. posłów, senatorów, prokuratorów i sędziów, rozszerzenie ustawy antykorupcyjnej i zmianę ordynacji wyborczej. Jeśli rozmowy się powiodą, będę widział sens startu do Sejmu – mówił.