Eugeniusz Kłopotek, polityk PSL, zapytany został na antenie Radia Plus, jakie nastroje panują obecnie na wsi. - Nastroje na wsi są bardzo zróżnicowane. Jesteśmy bardzo podzieleni nawet w tych lokalnych środowiskach - powiedział. - Zdania są podzielone. Z jednej strony mówi się o tym, co ten PiS wyprawia, jeśli chodzi o konflikt z UE (…), a z drugiej niektórzy mówią, że PiS daje - dodał.

Polityk mówił także o rozmowach, jakie toczą się między PSL a Polską 2050 Szymona Hołowni. - Pytanie, czy to się skończy we dwójkę, czy to się skończy szerzej. Myślę o PO, bo z Lewicą pewnie się nie uda, przynajmniej przed wyborami - stwierdził polityk.

Kłopotek jest zdania, że tylko wspólna lista może odebrać władzę Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz, że podzielona opozycja może zapomnieć o wygranej z PIS. - Złożyłem już taką publiczną deklarację – jeśli opozycja pójdzie jednym blokiem do wyborów, siadam na rower i jadę do Częstochowy. Teraz mogę już nawet to zmodyfikować. Jeśli trzy podstawowe ugrupowania dojdą do porozumienia i pójdą do wyborów razem, to też to zrobię - powiedział.

Jak zaznaczył polityk, „w pojedynkę z Prawem i Sprawiedliwością PO nie wygra”. - W trójkę jesteśmy w stanie wygrać. Pytanie, czy pójdziemy tą drogą. Najważniejszą sprawą jest odsunąć PiS od władzy? To zróbmy to. Ale nie zrobimy tego w rozproszeniu. Musimy iść jednym komitetem wyborczym. Lewica może iść osobno, z nią być może spotkamy się później. W przeciwnym wypadku PiS znajdzie sobie koalicjanta, a jeśli jeszcze paru głosów zabraknie, to je kupią - ocenił.

- Im większe rozproszenie, tym bardziej możemy zapomnieć o wygranych wyborach. Dobrze, że toczą się rozmowy programowe z Polską 2050, może w kwietniu będzie podjęta decyzja o wspólnym starcie. Ale jeszcze raz podkreślam - idźmy razem, usiądźmy z Tuskiem, bo w innym przypadku PiS wygrywa te wybory - podkreślił Eugeniusz Kłopotek.