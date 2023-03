Opozycja zarzuca rządzącym, że ci przeforsowali zmiany w Kodeksie wyborczym na mniej niż pół roku przed wyborami, co jest niezgodne z zasadą tzw. ciszy legislacyjnej w prawie wyborczym potwierdzanej wieloma orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego.

Reklama

Wprowadzone przez zmiany w Kodeksie wyborczym zmiany umożliwiają m.in. tworzenie większej liczby okręgów wyborczych oraz obligują samorządy do organizowania bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w mniejszych miejscowościach, gdzie transportu takiego nie są w stanie zapewnić środki transportu publicznego. Według autorów przepisów rozwiązanie takie ma pomóc w zwiększeniu frekwencji wyborczej, krytycy twierdzą, że ma to zwiększyć frekwencję głównie wśród wyborców PiS.

- Zmiany w Kodeksie wyborczym, które zostały zaproponowane są zmianami prodemokratycznymi. Kto może być przeciwko zwiększeniu udziału ludzi w wyborach? Kto przeciwko temu, by umożliwić osobie niepełnosprawnej, starszej dotarcie do lokalu wyborczego? - pytał Morawiecki odpowiadając na pytanie o to czy nie obawia się, że po zmianach opozycja może kwestionować wynik wyborów.



- To jest szukanie dziury w całym, nie sądzę, aby tu był jakiś problem - dodał.

Reklama

W 2011 roku przed wyborami PO zmieniła Kodeks wyborczy na początku roku (wyborczego - red.) w taki sposób, że okręgi były inaczej zorganizowane Mateusz Morawiecki, premier

Morawiecki stwierdził następnie, że "w 2011 roku przed wyborami PO zmieniła Kodeks wyborczy na początku roku w taki sposób, że okręgi były inaczej zorganizowane a w szczególności ordynacja, jeśli chodzi o Senat, inaczej wyglądała. Wtedy doszło do fundamentalnych zmian i nikomu to nie przeszkadzało w PO - przekonywał.



- Dziś jest szukanie dziury w całym - powtórzył premier.



- Sądzę, że to sztuczny, wymyślony problem przez PO - podsumował.