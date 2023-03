Czy to pan ujawnił informacje wskazujące na to, kim jest chłopiec, ofiara pedofila, który popełnił samobójstwo?

Oczywiście, że nie. Nie można ujawnić informacji, która została już ujawniona dzień wcześniej. Całą odpowiedzialność za doprowadzenie do śmierci dziecka, za wielką spiralę nienawiści i odkrycia newralgicznych danych ponosi Tomasz Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin, i media publiczne, które 29 stycznia br. ujawniły na tyle dużo informacji tajnych wyroku sądu, że pozwoliło to na identyfikację Mikołaja i jego mamy, naszej koleżanki Magdaleny Filiks. Ofiary mają święte prawo ochrony, o czym zdecydował sąd, czego nie dotrzymały media publiczne. Próba wplecenia mojej wypowiedzi, która była odpowiedzią wobec ujawnionych informacji, jest próbą przerzucenia odpowiedzialności.

Media publiczne uważają, że to pan 30 grudnia ujawnił dane Mikołaja pozwalające na jego identyfikację.

To jest nieprawda. Wypowiedziałem się na ten temat 30 grudnia w TVP Info w programie „Minęła 8”, ale już dzień wcześniej media publiczne ujawniły informacje na temat ofiary pedofila Krzysztofa F. i jego ofiar. Dzięki czemu wszyscy mogli bardzo szybko zidentyfikować ofiarę i „znaną parlamentarzystkę”.

W dniu pogrzebu chłopca na paskach w TVP Info pojawiły się informacje mówiące, że to PO jest winna śmierci Mikołaja. Zamierzacie coś z tym zrobić?

Tak, stosowne pozwy zostaną złożone w przyszłym tygodniu. Oni próbują zmyć z siebie odpowiedzialność za nielegalne ujawnienie informacji. Magdalena Filiks jest osobą nieprzypadkową – wspólnie prowadziliśmy kontrole poselskie w Lasach Państwowych. Z kolei pan Dariusz Matecki, radny PiS i pracownik Lasów Państwowych, jako jedna z pierwszych osób upublicznił zdjęcia Magdy ze skazanym Krzysztofem F. Długo szukano jakiegokolwiek punktu zaczepienia przeciwko Magdzie. W końcu znaleziono sprawę, gdzie ona i jej dzieci zostały pokrzywdzone. Pan Duklanowski był 28 grudnia w szczecińskim sądzie. Nie miał on jednak prawa ujawniać danych utajnionych przez sąd. Nagonka na Mikołaja i jego rodzinę jest parszywym realizowaniem polityki, która opiera się na braku zasad moralnych. Jest to podwójnie naganne, ponieważ realizują to media publiczne, za które wszyscy płacimy.

Czy nie za późno zareagowaliście na działania Krzysztofa F., który przez lata związany był z PO?

Pedofilia zdarza się we wszystkich środowiskach. Nie wiedzieliśmy nic o tej sprawie. Dla polityków PO ta sprawa był kompletnie anonimowa i nieznana. Gdyby nie to, że Radio Szczecin ujawniło te informacje, to prawdopodobnie dalej nic byśmy o tym nie wiedzieli. To co wydarzyło się później, czyli doprowadzenie Mikołaja do śmierci, jest niewybaczalne. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co jeszcze PO mogłaby zrobić w tej sprawie. Procedury zadziałały: pedofil został skazany, dzieci zostały objęte opieką, a sprawa zgodnie z wyrokiem sądu została utajniona. A po roku media publiczne wyciągnęły tę sprawę i ujawniły dane ofiar – tylko po to, żeby uderzyć w PO. Niestety, jest to zapowiedź kampanii parlamentarnej PiS. Podobnych spraw będzie jeszcze więcej.

Czy politycy PO będą występować w mediach publicznych?

TVP Info trzeba zlikwidować w obecnej formule. Teraz jest to partyjny aparat do manipulacji i siania nienawiści. Byłem osobą, która starała się chodzić do tych mediów i przedstawiać rzeczywistość widzianą oczami opozycji. Jednak obecnie nie wyobrażam sobie chodzenia do tych mediów. 10 mld zł, które przeznaczyliśmy na media publiczne, mogłyby zostać użyte np. na oddłużenie służby zdrowia. Na miejsce tych mediów powinny powstać podmioty odpowiedzialne i niezależne.

— współpraca: Karol Ikonowicz