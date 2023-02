Kiedy 25 marca 2022 roku Joe Biden odwiedził Polskę, z polityków opozycji spotkał się z Rafałem Trzaskowskim, a podczas wystąpienia na Zamku Królewskim wspominał Lecha Wałęsę. Z szefem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem prezydent USA nie spotkał się wtedy, gdyż jak tłumaczono, nie ma zwyczaju spotykać się z politykami niepełniącymi żadnego państwowego urzędu. A Tusk nie tylko nie pełni żadnego państwowego urzędu, ale również nie jest posłem czy senatorem. Tym razem miało być podobnie. Biden nie planował spotkać się z Tuskiem.

- Protokolarnie spotkania nie były planowane, ale w trakcie wizyty prezydenta USA plan rozmów Joe Bidena uległ zmianie - mówi nam dr Jacek Sibora, badacz dziejów dyplomacji, ekspert protokołu dyplomatycznego. Dlaczego Biden zmienił zdanie i spotkał się z Tuskiem? – To był gest w roku wyborczym. Prezydent USA spotykając się z przedstawicielami PO chciał dać do zrozumienia, że nie bierze udział w kampanii PiS - mówi nam wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak.

Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej" do spotkania prezydenta USA i przewodniczącego PO miało dojść jeszcze we wtorek w Warszawie. Potwierdził to Radosław Sikorski.

W TVP pojawiła się informacja, że wizyta trwała kilka sekund. Nie jest to prawda, bo od osób które były przy początku i końcu spotkania, wiadomo, że trwało 5-6 minut. Potwierdza to Sławomir Nitras tłumacząc: - Nie jest tajemnicą, że prezydent Biden był zmęczony podróżą i mimo, że spotkanie mogło trwać dłużej, to tyle wystarczyło. Zresztą ważne jest co padło podczas spotkania, a nie ile ono dokładnie trwało - mówi nam poseł PO.

A co padło podczas spotkania szefa PO z prezydentem USA?

„Joe Biden krótko i dosadnie: Donaldzie, będziemy bronić solidarnie wolności i demokracji. Zawsze i wszędzie” - napisał na Twitterze Donald Tusk po spotkaniu z Joe Bidenem. W TVP i wśród polityków PiS podnoszą się głosy dezaprobaty, że spotkanie z Tuskiem nie zostało odnotowana na stronie Białego Domu, a sam lider PO nie przedstawił nawet zdjęcia ze spotkania. - Na stronie Białego Domu nie ma informacji, ponieważ spotkań nieplanowanych, mniej oficjalnych, kuluarowych zwykle się nie odnotowuje. Gdy prezydent Duda spotykał się w przejściu z Trumpem, to prezydent Polski chwalił się zdjęciem, a prezydent USA nie nadawał temu rangi. Minister obrony Francji gdy towarzyszyła prezydentowi Macronowi i spotkała się z ministrem Błaszakiem, to również nie chwaliła się spotkaniem z szefem MON. Podobnych przypadków jest więcej, co niczemu nie umniejsza- przekonuje dr Sibora. A dlaczego nie ma zdjęcia ze spotkania? - Współpraca z Amerykanami jest trwała i bieżąca. Spotkanie wyszło naturalnie. Rozmowa trwała 5-6 minut i była w cztery oczy. A dlaczego nie było fotografa? Rafał Trzaskowski był ze swoim fotografem, podobnie marszałek Senatu Tomasz Grodzki, a Donald Tusk nie. I to cała tajemnica i sensacja - mówi nam polityk PO.