W wątku na Twitterze Aleksander Kamyszin opisał długą podróż Bidena pociągiem, który nazwał "Rail Force One".

"Właściwie nie pamiętam, jak przeszliśmy od pomysłu Putina, aby zająć Kijów w 3 dni do prezydenta Bidena idącego przez Kijów razem z moim prezydentem Zełenskim w 362 dniu wojny" - napisał na Twitterze.

"Tak więc, to był zaszczyt i przywilej dla mnie i całego #IronTeam (Kolei Ukraińskich - red.) zajmować się tą wizytą. Muszę przyznać, że było to skomplikowane. Ale udało nam się to zrobić. W ten sposób pojawił się #RailForceOne" - dodał Kamyszin.

Szef ukraińskiej kolei dodał, że w ciągu 24 godzin Biden spędził 20 godzin w pociągu i tylko cztery godziny w Kijowie. "Dlatego ważne było dla nas, aby zadbać o niego w odpowiedni sposób. I zrobiliśmy to" - ocenił.

Chcę również przeprosić za złamanie naszego współczynnika punktualności wczoraj. Musieliśmy opóźnić niektóre z naszych pociągów, aby ustąpić miejsca #RailForceOne" - tłumaczył.

"To było dotkliwe dla mnie i mojego zespołu, ale musiałem to zrobić. Dlatego tylko 90 proc. naszych pociągów dotarło wczoraj na czas. Przepraszam" - dodał.