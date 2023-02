"Rzeczpospolita": Reakcje na sondaż, który daje Tak! Dla Polski blisko 11 proc, a który ukazał się we wtorek, wśród wielu przedstawicieli klasy politycznej – z opozycji – były chłodne. Co pan na to?

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski: Ten wynik, o którym mowa, to jest ocena mieszkańców Polski. I to oni ocenili siłę Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski. To tak, jakby obrazić się na wyborców, że wybrali kogoś innego.

Z tego wynika drugie pytanie: Jaka jest dla pana preferowana konfiguracja startu w wyborach? W tym sondażu Tak! Dla Polski liczony jest samodzielnie.

Dla mnie preferowana konfiguracja jest taka, jak dla innego sopocianina, Donalda Tuska – jedna lista opozycji. Od początku mówimy o jedności w ramach opozycji. Jesteśmy jako Ruch Samorządowy Tak ! dla Polski jedyną siłą sprawczą, poza KOD-em, która jako pierwsza zgromadziła czterech liderów opozycji – których wszystkich bardzo szanuję i lubię – i przekonała do podpisania samorządowego porozumienia programowego o ratunku dla naszych małych Ojczyzn. Tam są sprawy dotyczące zdrowia, oświaty, ochrony środowiska – najważniejsze sprawy dla Polaków. I podkreślę: Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski chce łączyć środowiska opozycyjne. Nie chcemy z nikim na opozycji konkurować.

Jedna lista nadal jest możliwa? Dziś chyba powoli każdy godzi się z tym, że wszyscy będą szli w swoją stronę.

Jestem inżynierem, ekonomistą i znam się trochę na matematyce. Spoglądam na system d’Hondta i i ponieważ potrafię liczyć, to liczę: jedna lista to pewne zwycięstwo. Dwie listy to zwycięstwo dość dobre. Trzy listy: na granicy, czyli tak naprawdę przegrana, bo PiS będzie wtedy miał najpewniej największy wynik i spróbuje tworzyć rząd. Cztery listy – klęska. Nasz elektorat – wszystkich partii opozycyjnych i samorządowców, historia – nam nie wybaczy klęski.

Będzie pan jeszcze do jednej listy przekonywał? Namawiał liderów do rozmowy?

Oczywiście będę. I mam nadzieję, że takich jak ja będzie wielu liderów w partiach opozycyjnych. Bliskie mi jest też to, o czym mówi Władysław Kosiniak-Kamysz o wspólnej płaszczyźnie programowej. O zrębach takiego programu samorządowo-zdrowotno-ustrojowego już mówiłem, te zręby są na stole. Nam się bardzo dobrze o tym dyskutowało. Było wiele poprawek – niektóre naniósł osobiście Donald Tusk, inne PSL, inne przedstawiciele Lewicy czy Szymona Hołowni. Dogadaliśmy się wtedy. Trzeba się dogadać. Nie powinniśmy teraz rozmawiać o tym, ile kto ma mandatów. Nagle pojawiła się teza, że my jako samorządowcy chcemy mieć 50 posłów, a może 10, a może 30. My jako Tak! Dla Polski widząc dramatyczną sytuację Polski, jeśli chodzi o relacje z UE, niszczenie sadów, brak poszanowania praw człowieka, dramatyczną sytuację naszych małych Ojczyzn mówimy: Tak, chcemy by nasi ludzie byli na liście. Prezydenci dużych miast, Burmistrzowie małych miast, wójtowie, starostowie, doświadczeni samorządowcy. Bo chcemy walczyć o możliwość odrzucenia weta prezydenta. Bo jeśli nie będziemy mieć możliwości odrzucenia weta prezydenta, to po roku opozycja polegnie.

Każde połączenie i każda konfiguracja, w której są dwie partie i my jest już lepsza niż rozdrobnienie Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

A pan chce kandydować? Do Sejmu czy do Senatu?

To jest najmniej ważne czy Jacek Sutryk, Rafał Trzaskowski czy ja, czy wójt Izabelina, Korycina, marszałek Struzik czy Ela Polak będziemy kandydować. Mamy swoją listę, będziemy mogli z nią usiąść z liderami opozycji i porozmawiać. To też ludzie z partii politycznych, ale samorządowcy. Chcemy startować, aby uratować samorządność i demokrację. To nie jest dobre rozwiązanie, jeśli będą cztery listy, a my dołączymy się tylko do jednej z nich.

EPP Plus, czyli lista wspólna PSL, Koalicji Obywatelskie i Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski to dla Pana akceptowalna konfiguracja?

Każde połączenie i każda konfiguracja, w której są dwie partie i my jest już lepsza niż rozdrobnienie. I ta konfiguracja, o której pan mówi jest dla mnie np. najbliższa – poza naszym marzeniem o wspólnej liście oczywiście. Marzy mi się, by do tej konfiguracji dołączył Szymon Hołownia, a być może też Lewica. Jesteśmy w stałym kontakcie z wszystkimi partiami opozycyjnymi. Z Donaldem Tuskiem rozmawiałem jakieś 10 dni temu, z Kosiniakiem-Kamyszem może 6 dni temu. Również rozmawiałem z ludźmi Szymona Hołowni. Tylko jako opozycja musimy usiąść wreszcie i opracować wspólną strategię.

Jaki będzie harmonogram? Wielu wyborców może się już niecierpliwić.

Odbieramy bardzo wiele sygnałów o takiej niecierpliwości mieszkańców, wyborców. Jest już dzięki KOD wspólny ruch kontroli wyborów, my okazaliśmy się skuteczni w doprowadzeniu do rozmów o planie samorządowym. Wołanie o jedną listę Donalda Tuska i o wspólnotę programową Władysława Kosiniaka-Kamysza jest mi bliskie. Wszyscy walczymy o demokrację, o to by w Polsce była w ogóle debata publiczna. Sprawy ideowe trzeba prowadzić w debacie. A ta zanikła. Zamiast debaty jest rozkradanie majątku narodowego przez krewnych funkcjonariuszy jedynej słusznej partii.

Zapytam inaczej: jest pana zdaniem deadline tych wszystkich rozmów?

Im szybciej, tym lepiej. PiS zbroi się w media i fundusze. W nieuczciwy sposób, ale zbroi się. My ciągle rozmawiamy i rozmawiamy. To nie jest dobra sytuacja.

A może na początek pakt senacki?

Postawiłbym tezę: Jeżeli nie będzie porozumienia senackiego, to nie zasługujemy na to, by nazywać się politykami. Polityka to służba. I każdy, kto wystawi kandydata lub kandydatkę wbrew paktowi senackiemu będzie zdrajcą. I będzie działał na rzecz Jarosława Kaczyńskiego. Już teraz widzimy, że według mnie „farbowane lisy” – tzw. Bezpartyjni Samorządowcy – zostali wyciągnięci jak z kapelusza. Czy to nie działanie na rzecz Jarosława Kaczyńskiego? Oni są w koalicji z PiS na Dolnym Śląsku. Wystawią swoich kandydatów po to, by zabrać opozycji. Żeby zmylić nazwą. My mówimy: czas na pieczątkę na kandydatach czterech partii i samorządowców, by nikt nie mówił, że zagłosował na przebierańców. Pakt senacki musi być bardzo szybko dopięty.

Na koniec pytanie o Rafała Trzaskowskiego. Nadaje się na premiera, na lokomotywę kampanii?

W demokracjach zachodnich jest naturalną rzeczą, że lider ugrupowania opozycyjnego – tego największego, które wygrywa wybory – zostaje premierem, a wcześniej jest kandydatem na premiera. Tego proponuję się trzymać. To dobry zwyczaj. Jak zaczniemy przy tym majstrować, to nic dobrego dla opozycji nie wyniknie. Ja trzymam kciuki za Donalda Tuska podwójnie, bo on jest liderem największej partii opozycyjnej i też jest z Sopotu. To jego przywilej bycie premierem lub jego wskazanie.

A jakie będą propozycje działań rządu – jeśli opozycja przejmie władzę – w pierwszych 100 dniach? Co jest na pana check-liście, jak to się teraz modnie mówi?

Wspomniałem już o tym, że ustaliliśmy jako samorządowcy plan z partiami opozycyjnymi, a przynajmniej zarys planu na pierwszy rok. To przede wszystkim urealnienie subwencji oświatowej. Ona jest ze szkodą dla słabszych gmin. To nie chodzi o pieniądze, tylko o dobro dzieci. Druga rzecz to decentralizacja ochrony zdrowia. Trzecie – decentralizacja środków na ochronę środowiska. Te środki się teraz marnują, bo są zarządzane centralnie. Czwarta rzecz to oddanie gminom tych środków, które PiS zabrał. Piątek – odblokowanie OZE, bo za to płacą wszyscy Polacy. To najważniejsze sprawy od strony samorządowej. Ustrojowo kluczowe są wolne sądy, a co za tym idzie środki z KPO. Tylko dzielone uczciwie, a nie po tym, jak kto głosował. Potrzebny jest prawdziwy, a nie fasadowy Komitet Sterujący z samorządowcami i NGO-sami, który będzie o tym decydował gdzie idą środki z KPO.