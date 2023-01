Po kolejnych falstartach wszystko wskazuje na to, że Sejm w przyszłym tygodniu rozpatrzy ustawę wiatrową. To będzie realizacje jednego z kamieni milowych. Czy czekają nas polityczne emocje podobne do tych, jakie są nadal wokół ustawy sądowej? Wszystko wskazuje na to, że nie tym razem.